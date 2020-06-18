Коронавирус
РБКПесков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идее повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян. Собеседник РБК отметил, что рассматривается возможность увеличить НДФЛ с 13 до 15%, по его словам, эпидемия коронавируса — «идеальная ситуация» для таких решений.
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Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
Адвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова
Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова.
МонаВиста 09:48
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Модель Вячеслава Зайцева погибла во время стрельбы в Москве
Одна из погибших в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме в Москве на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ), оказалась манекенщицей модного дома Вячеслава Зайцева.
Lenta.ru 09:40
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Ведомости вчера в 21:06
Технологии
Boston Dynamics начала продажу роботов-собак
В Boston Dynamics сообщили, что уже протестировали 150 роботов Spot в международных и американских компаниях.
Карелинформ 05:44
Общество
Бизнесмены из окружения Путина получили контракты по вывозу мусора на 2 трлн рублей
Общая сумма заключенных контрактов превысила 2 триллиона рублей, отмечено в расследовании.
Компания 06:55
Технологии
Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
В Microsoft, правда, делают оговорку, что «производительность на отдельных устройствах зависит от конфигурации и использования», но в целом более экономное отношение Edge к памяти должны ощутить все.
iXBT.com 05:30
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Футбол
Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Происшествия
У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск
В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Футбол
«Сельта» Смолова победит «Вальядолид» в 29-м туре Примеры 17 июня
Матч 29-го тура Примеры «Вальядолид» - «Сельта» пройдет 17 июня на арене «Хосе Соррилья» и начнется в 20:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 00:54
Происшествия
Мать стоявшего на гречке мальчика лишили родительских прав
Мать мальчика, которого ставили голыми коленями на гречку, лишили родительских прав. Такое решение сегодня принял Октябрьский районный суд.
12 Канал Омск 15 июня в 10:05
Космос
Ярчайший зеленый шар в ночном небе переполошил жителей Австралии
Новый День вчера в 08:58
Энергетика
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37