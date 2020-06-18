Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идее повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян. Собеседник РБК отметил, что рассматривается возможность увеличить НДФЛ с 13 до 15%, по его словам, эпидемия коронавируса — «идеальная ситуация» для таких решений.

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

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