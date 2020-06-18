Общество
РБКПесков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идее повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян. Собеседник РБК отметил, что рассматривается возможность увеличить НДФЛ с 13 до 15%, по его словам, эпидемия коронавируса — «идеальная ситуация» для таких решений.
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Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Футбол
«Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти
В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме.
RuNews24.ru вчера в 19:18
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13
Здоровье
В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса
Новая коронавирусная инфекция мутировала.
Bash.News 06:40
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
Завтра 19 июня "Ростов" должен был провести игру в "Сочи" в рамках 23-го тура российского первенства.
Vprognoze.ru 07:50
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Футбол
Кейн выйдет в стартовом составе против «МЮ». Он не играл с 1 января
Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью сообщил, что в предстоящем матче 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» 26-летний форвард выйдет в стартовом составе.
Sports.ru 08:49
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Омске оставили в силе приговор по делу мальчика на гречке
18 июня Омский областной суд закончил рассматривать апелляцию осужденных - матери мальчика Алины Юмашевой и отчима Сергей Казакова.
12 Канал Омск 05:47
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17