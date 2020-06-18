Общество

РБКРБКПесков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идее повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян. Собеседник РБК отметил, что рассматривается возможность увеличить НДФЛ с 13 до 15%, по его словам, эпидемия коронавируса — «идеальная ситуация» для таких решений.
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В Кремле подтвердили обсуждение повышения налога для богатых

Forbes07:59

Песков заявил, что решений по повышению НДФЛ для обеспеченных россиян пока не принималось

ТАСС06:19

В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых

Lenta.ru06:07

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

РБК06:10

Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых

РИА Новости06:09

В Кремле прокомментировали сообщения о налоге для богатых

RT на русском06:19

Песков подтвердил обсуждение НДФЛ для богатых россиян

Московский Комсомолец06:06
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
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