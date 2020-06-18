Общество

РБКРБКПесков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идее повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян. Собеседник РБК отметил, что рассматривается возможность увеличить НДФЛ с 13 до 15%, по его словам, эпидемия коронавируса — «идеальная ситуация» для таких решений.
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Кремль: повышение НДФЛ обсуждается на «экспертном уровне»

Коммерсантъ06:29

Песков заявил, что решений по повышению НДФЛ для обеспеченных россиян пока не принималось

ТАСС06:19

В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых

Lenta.ru06:07

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

РБК06:10

Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых

РИА Новости06:09

В Кремле прокомментировали сообщения о налоге для богатых

RT на русском06:19

Песков подтвердил обсуждение НДФЛ для богатых россиян

Московский Комсомолец06:06
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Общество

Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18
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Общество

1 июля на Кубани начнут работу детские лагеря и санатории

Детские лагеря и санатории Кубани начнут работу 1 июля, сообщил Вениамин Кондратьев. Это касается организаций, имеющих медицинскую лицензию.
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
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Общество

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Футбол

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Газета.Ru 07:20
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В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
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Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России

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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Наука

Колибри могут видеть цвета, недоступные человеку

Американские ученые выяснили, что колибри и некоторые другие виды птиц обладают четвертой чувствительной к свету колбочкой, которая позволяет им видеть цвета в ультрафиолетовом спектре.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Технологии

«Ростех» внедрит искусственный интеллект в испытания авиадвигателей

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Актер Павел Майков из «Бригады» призвал отстать от Михаила Ефремова

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Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

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В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

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Костюшкин обратился к журналистам после истории об изнасиловании

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обратился к журналистам после истории об изнасиловании.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт

Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.
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Tesla начала продажи самого «дальнобойного» электрокара

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Общество

Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.
Свободная Пресса 05:59
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера

Российская газета 06:27
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Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
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В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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