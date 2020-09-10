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REGNUM
REGNUM

Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.
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Lenta.ru

В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального

Lenta.ru06:25
Известия

Песков заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

Известия06:16
URA.Ru

В Кремле заявили, что до сих пор не получили пробы Навального

URA.Ru05:28
РБК

В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

РБК06:00
Телеканал 360°

Кремль не оповещали о состоянии здоровья Навального

Телеканал 360°05:36
РИА Новости

Песков заявил, что у Кремля отсутствуют данные о состоянии Навального

РИА Новости05:33
Царьград

«Берлинский пациент» озадачил Кремль: Что скрывается за анализами Навального?

Царьград06:15

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
РИА Новости09:58
108

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии

При помощи специального устройства ученые собирали воду из пресных водоемов объемом до 60 литров, выделяли ДНК, секвенировали ее, а затем отсевали генетический материал других животных, выявляя ДНК лягушек и определяя их род и вид.
Полит.рувчера в 05:00

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу того, каким образом в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение отравления российского политика Алексея Навального.
Общественная служба новостейвчера в 21:38
34

В России представлены Bluetooth-наушники HUAWEI FreeLace Pro

Huawei Consumer Business Group представляет на российском рынке Bluetooth-наушники HUAWEI FreeLace Pro, получившие систему активного шумоподавления с двумя микрофонами, мощные динамики и аккумулятор, рассчитанный на 24 часа автономной работы.
The GEEK8 сентября в 05:15
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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