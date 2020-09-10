Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального
Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.В источнике
Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.
Подробнее о событии