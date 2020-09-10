Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального
Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.В источнике
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