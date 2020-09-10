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REGNUM
REGNUM

Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM Официальный представитель Кремля добавил, что в курсе сообщений СМИ об улучшении состояния оппозиционера, однако не склонен им безоговорочно доверять.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
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РБК

В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

РБК06:00
REGNUM

Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о состоянии Навального

REGNUM05:57
Life.ru

В Кремле прокомментировали слухи об улучшении состояния Навального

Life.ru05:33
Дождь

«Мы не располагаем достоверной информацией». Песков — о сообщениях об улучшении здоровья Навального

Дождь05:45
РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию Spiegel о состоянии Навального

РИА Новости05:33
ФАН

Кремль ждет официального подтверждения данных о приходе Навального в себя

ФАН05:31
URA.Ru

В Кремле заявили, что до сих пор не получили пробы Навального

URA.Ru05:28

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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Volkswagen освежила линейку автомобилей новой версией универсала Golf

Модельный ряд компании Volkswagen пополнился двумя версиями обновленного универсала Volkswagen Golf — моделями Variant и Alltrack, которые отличаются от предыдущего поколения авто увеличенными габаритами и рядом новых "фишек".
Экономика сегоднявчера в 12:46
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

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Ведомости04:26
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Хайтек+вчера в 07:22
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

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