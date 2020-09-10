Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального

В Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, который находится на лечении в немецкой клинике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дынные СМИ об улучшении здоровья россиянина, передает РБК.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.
Подробнее о событии
Вести.Ru

Официальной информации нет: в Кремле с осторожностью относятся к сообщениям о здоровье Навального

Вести.Ru06:36
РБК

В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

РБК06:00
Известия

Песков заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

Известия06:16
Царьград

«Берлинский пациент» озадачил Кремль: Что скрывается за анализами Навального?

Царьград06:15
Lenta.ru

В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального

Lenta.ru06:25
Дождь

«Мы не располагаем достоверной информацией». Песков — о сообщениях об улучшении здоровья Навального

Дождь05:45
Life.ru

В Кремле прокомментировали слухи об улучшении состояния Навального

Life.ru05:33

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
79

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
747

Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
42

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
83

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
19

ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
ТАСС06:01

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
236

Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
185

Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
98