В Кремле прокомментировали данные СМИ об улучшении здоровья Навального
В Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, который находится на лечении в немецкой клинике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дынные СМИ об улучшении здоровья россиянина, передает РБК.В источнике
Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первостоичник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента.
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