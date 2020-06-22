Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям. Это не в повестке.

По результатам крымского референдума 2014 года 95% участников голосования высказались за вхождение в состав России. В Кремле с тех пор неоднократно заявляли, что для Москвы закрыт вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Страны Евросоюза, США и Украина не признали результаты референдума.

Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий

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