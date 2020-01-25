Политика
Вести.RuПесков прокомментировал новость об отставке Суркова
"Указа об отставке Суркова пока не было", — отметил Песков. Далее Песков заявил, что никаких изменений "курса РФ на украинском направлении", которые якобы стали причиной ухода Суркова, не существует. "Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения", — сказал Песков.
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Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
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Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
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«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах
Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Финансы
Прогноз курса валют: рубль ждет непростой период
На рубль влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая после заявления американского лидера Дональда Трампа о сложности переговоров, снижение цен на нефть и покупка валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, отметили финансовые аналитики.
Игры
Новая сюжетная линия, локации и снаряжение в масштабной модификации Dragon Hall Tavern для TES V: Skyrim
Пользователь под ником KnightRangersGuild создал и выложил в свободный доступ масштабную модификацию Dragon Hall Tavern для The Elder Scrolls V: Skyrim.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Политика
Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками президента РФ.
Музыка
На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.