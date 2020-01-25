Политика

Вести.RuВести.RuПесков прокомментировал новость об отставке Суркова

"Указа об отставке Суркова пока не было", — отметил Песков. Далее Песков заявил, что никаких изменений "курса РФ на украинском направлении", которые якобы стали причиной ухода Суркова, не существует. "Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения", — сказал Песков.
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Песков — «Эху Москвы»: Указа президента об отставке Владислава Суркова пока нет

Эхо Москвы04:02

Песков прокомментировал сообщения об отставке Владислава Суркова

РИА Новости04:16

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

Интерфакс03:51

В Кремле опровергли сообщения об отставке Суркова

ТАСС04:12

Кремль прокомментировал сообщения об отставке Суркова

РБК04:09

Песков об отставке Суркова: указа пока нет

Коммерсантъ03:45

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

RT на русском04:08
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Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Известия 02:22
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
ТАСС 01:58
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Хоккей

«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

Sputnik Литва вчера в 23:15
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv вчера в 04:15
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
РИА Новости 01:41
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Финансы

Прогноз курса валют: рубль ждет непростой период

На рубль влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая после заявления американского лидера Дональда Трампа о сложности переговоров, снижение цен на нефть и покупка валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, отметили финансовые аналитики.
Рамблер 23 января в 16:01
Игры

Новая сюжетная линия, локации и снаряжение в масштабной модификации Dragon Hall Tavern для TES V: Skyrim

Пользователь под ником KnightRangersGuild создал и выложил в свободный доступ масштабную модификацию Dragon Hall Tavern для The Elder Scrolls V: Skyrim.
3DNews 23 января в 10:46
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

Экспресс газета 02:04
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Политика

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками президента РФ.
Российская газета вчера в 01:45
Музыка

На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира

REGNUM вчера в 06:14
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 22 января в 15:01
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
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