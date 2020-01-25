Политика
ИзвестияПесков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
По словам Пескова, заявления об изменении курса на Украине не соответствуют действительности и «отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит». Ранее в этот же день о том, что Владислав Сурков покинул госслужбу, заявил политолог Алексей Чеснаков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.РИА Новости04:16
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Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Политика
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Претензии Польши на репарации по итогам Второй мировой войны связаны с государственным курсом на превращение истории в политику, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Политика
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Здоровье
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Армия и оружие
США усилят контроль за курсантами-иностранцами на своих военных базах
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что на военных базах США усилят контроль за курсантами-иностранцами.
Происшествия
В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду
Фигурное катание
Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.
Финансы
Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Политика
Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в 1-м чтении.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Армия и оружие
Как НАТО готовит Европу к войне с Россией
Большая часть сил прибудет из США во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию, потом начнется переброска войск в Польшу и страны Балтии.
Авто
Водителям назвали правила прогрева современных двигателей
По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.
Наука
Священная клюшка
Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Футбол