Политика

ИзвестияИзвестияПесков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

По словам Пескова, заявления об изменении курса на Украине не соответствуют действительности и «отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит». Ранее в этот же день о том, что Владислав Сурков покинул госслужбу, заявил политолог Алексей Чеснаков.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
РИА Новости04:16

Подробнее о событии

Чеснаков заявил, что принятое Сурковым решение об уходе не изменится

ТАСС06:25

Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Интерфакс06:04

Песков: Указа об отставке Владислава Суркова еще нет

Эхо Москвы06:30

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

РИА Новости04:16

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

RT на русском04:08

Дмитрий Козак собирается в новый подход на Украину

Коммерсантъ06:08

Близкий к Суркову эксперт заявил о его финальном решении об отставке

РБК06:35
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Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Политика

Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации

Претензии Польши на репарации по итогам Второй мировой войны связаны с государственным курсом на превращение истории в политику, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
РИА Новости 04:50
Политика

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости вчера в 04:36
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 23 января в 05:53
Происшествия

В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Российская газета вчера в 08:38
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Здоровье

В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек

"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
ТАСС 07:10
Армия и оружие

США усилят контроль за курсантами-иностранцами на своих военных базах

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что на военных базах США усилят контроль за курсантами-иностранцами.
RT на русском 04:38
Происшествия

В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду

Российская газета 06:45
Происшествия

Спасателям удалось добраться до российских туристов в горах Армении

Интерфакс 03:06
Фигурное катание

Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.
Газета.Ru вчера в 13:03
Финансы

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
RT на русском вчера в 06:57
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Футбол

Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» одержать победу над «Слованом»

Газета.Ru 06:02
Происшествия

Виновника смертельного ДТП в Москве в 2019 году штрафовали 650 раз

Известия 06:28
Политика

Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в 1-м чтении.
RuNews24.ru 23 января в 04:54
Происшествия

Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша

Интерфакс 02:38
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Гаджеты

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Армия и оружие

Как НАТО готовит Европу к войне с Россией

Большая часть сил прибудет из США во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию, потом начнется переброска войск в Польшу и страны Балтии.
Sputnik Южная Осетия 23 января в 07:19
Авто

Водителям назвали правила прогрева современных двигателей

По теплотехническим характеристикам чугунные блоки цилиндров называют более выгодными с точки зрения скорости прогрева мотора, также они лидируют при подавлении шума и вибрации и легче растачиваются в ремонтный размер.
Профиль 02:42
Наука

Священная клюшка

Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
N+1 вчера в 13:47
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Технологии

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Lenta.ru 22 января в 15:29
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
РИА Новости 07:15
Футбол

Дибала: «Я был близок к уходу из „Ювентуса“»

Евро-футбол.ру 01:12
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