Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

с чего всё началось

По словам Пескова, заявления об изменении курса на Украине не соответствуют действительности и «отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит». Ранее в этот же день о том, что Владислав Сурков покинул госслужбу, заявил политолог Алексей Чеснаков.

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

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