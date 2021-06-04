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Песков заявил о льготах на прививку от COVID-19 в РФ для граждан из ряда стран

Вакцинация иностранцев в России может начаться уже в ближайшее время, в течение месяца-двух, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру
По словам представителя Кремля, спрос на подобную вакцинацию сейчас высокий.
Газета.Ru
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ ранее в пятницу поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранных граждан.
Известия
По словам российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, работающим в России иностранцам предложат вакцинацию препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».
RT на русском

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