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Песков заявил о сходстве боевиков «Азовстали» с террористами после их требований по обмену

Требования украинских военных на «Азовстали» по обмену мирных жителей схожи с условиями боевиков в Сирии.
Lenta.ru
Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин в курсе происходящих событий и знает об условиях боевиков.
Царьград
Сейчас, по данным штаба, в катакомбах комбината могут находиться более 200 мирных жителей.
РИА Новости
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
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