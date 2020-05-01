Коронавирус
КоммерсантъПесков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
RT на русском 04:59
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
Общество
Почта опубликовала график работы в праздники
«Почта России» опубликовала график работы своих отделений на майские праздники.
Петрозаводск говорит вчера в 11:33
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу
Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.
Говорит Москва 11:10
Экономика
Миронов предложил ликвидировать систему обязательного медстрахования
«Справедливая Россия» предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам, — заявил Миронов в эфире «Справедливого радио».
News.ru 10:34
Авто
Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае
Российское Министерство промышленности подготовило законопроект, предусматривающий новые условия выдачи автокредитов по существующим льготным программам.
Car.ru 28 апреля в 23:56
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
Финансы
Костин дал совет кабмину через западное СМИ
Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим
Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
Политика
Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Происшествия
Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело
Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
Новая газета 10:18
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50