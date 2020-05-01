Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПесков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Коммерсантъ11:30

Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне

ТАСС09:59

Кремль рассказал об охране здоровья президента

Вести.Ru10:32

Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

РБК10:12

Песков рассказал об охране здоровья Путина

News.ru10:06

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Lenta.ru10:05

Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина

РИА Новости11:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

RT на русском 04:59
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
82
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
5,7K
Общество

Почта опубликовала график работы в праздники

«Почта России» опубликовала график работы своих отделений на майские праздники.
Петрозаводск говорит вчера в 11:33
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
13
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
532
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
1
Шоу-бизнес

Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу

Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.
Говорит Москва 11:10
Экономика

Миронов предложил ликвидировать систему обязательного медстрахования

«Справедливая Россия» предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам, — заявил Миронов в эфире «Справедливого радио».
News.ru 10:34
Авто

Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае

Российское Министерство промышленности подготовило законопроект, предусматривающий новые условия выдачи автокредитов по существующим льготным программам.
Car.ru 28 апреля в 23:56
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,2K
Общество

Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Финансы

Костин дал совет кабмину через западное СМИ

Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,6K
Общество

Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
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Политика

Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
1
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
708
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Наука

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:34
66
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
19
Космос

Обнаружена планета в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
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Происшествия

Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
Новая газета 10:18
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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