Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Шоу-бизнес Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.

Экономика Миронов предложил ликвидировать систему обязательного медстрахования «Справедливая Россия» предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования, финансирование здравоохранения нужно увеличить до 7% ВВП и повысить зарплату врачам, — заявил Миронов в эфире «Справедливого радио».

Общество Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.

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Финансы Костин дал совет кабмину через западное СМИ Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ). 3

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Общество Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования. 412

Политика Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники. 1