Коронавирус
КоммерсантъПесков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Газета.Ru вчера в 12:28
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Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Intel показала «отца всех чипов»
В официальном Twitter-аккаунте компании появилось сначала фото нового GPU, а затем и комментарий главного графического инженера компании Раджи Кодури, в котором он назвал его «отцом всех чипов».
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Samsung показала загадочный смартфон с экраном без вырезов и рамок
Samsung показала новый неанонсированный смартфон с экраном без вырезов и рамок.
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Общество
Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса
Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва 14:56
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Наука
Найдено природное средство от похмелья
РИА Новости 16:22
Политика
Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи
США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
РИА Новости 19:19
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране.
Lenta.ru 29 апреля в 16:57
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку
Начальник нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку.
Открытый Нижний вчера в 01:59
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза 11:54
Здоровье
Последние данные по коронавирусу в мире появились в Сети
Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило три миллиона, лидерами по числу инфицированных являются США.
ФАН 04:50
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Михаил Мишустин рассказал о симптомах коронавируса
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустина положат в больницу, но он будет постоянно находиться на связи с вице-премьерами и министрами, кабмин будет работать в штатном режиме.
Говорит Москва вчера в 14:11
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Политика
Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию
Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Московский Комсомолец 10:20
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52