Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПесков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Коммерсантъ11:30

Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина

РИА Новости11:24

Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне

ТАСС09:59

Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

РБК10:12

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Lenta.ru10:05

Песков заверил в надлежащей охране здоровья президента России

Известия10:01

Кремль рассказал об охране здоровья президента

Вести.Ru10:32
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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В официальном Twitter-аккаунте компании появилось сначала фото нового GPU, а затем и комментарий главного графического инженера компании Раджи Кодури, в котором он назвал его «отцом всех чипов».
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

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Найдено природное средство от похмелья

РИА Новости 16:22
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Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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