Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПесков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Коммерсантъ11:30

Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне

ТАСС09:59

Кремль рассказал об охране здоровья президента

Вести.Ru10:32

Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

РБК10:12

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Lenta.ru10:05

Песков заверил в надлежащей охране здоровья президента России

Известия10:01

Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина

РИА Новости11:24
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В Подмосковье решили ввести масочный режим

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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