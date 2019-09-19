Политика

Газета.RuГазета.RuПескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию своей дочери Елизаветы об актере Павле Устинове, которого ранее осудили за нападение на сотрудника ОМОНа.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы
».
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