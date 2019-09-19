с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию своей дочери Елизаветы об актере Павле Устинове, которого ранее осудили за нападение на сотрудника ОМОНа.

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

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Происшествия Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

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Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

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