с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию своей дочери Елизаветы об актере Павле Устинове, которого ранее осудили за нападение на сотрудника ОМОНа.

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

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