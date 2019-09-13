Культура
РИА НовостиПесни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника
Интерфаксвчера в 13:36
Песни групп Beatles, Queen и Nirvana включены в культурный норматив школьника
Эхо Москвывчера в 13:00
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