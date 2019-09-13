Культура
iReactorПесни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
На сайте ведомства были опубликованы методические рекомендации по реализации проекта, в которых говорится, что песни «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana вошли в культурный норматив школьника.
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Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника
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