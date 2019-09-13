Культура

iReactoriReactorПесни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника

На сайте ведомства были опубликованы методические рекомендации по реализации проекта, в которых говорится, что песни «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana вошли в культурный норматив школьника.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Песня Queen вошла в программу «Культурный норматив школьника»

ТАССвчера в 10:49

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

РИА Новостивчера в 11:33

Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника

Интерфаксвчера в 13:36

Песни групп Beatles, Queen и Nirvana включены в культурный норматив школьника

Эхо Москвывчера в 13:00

Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника»

РБКвчера в 14:10

Песни The Beatles, Queen и Nirvana внесли в список для школьников

Телеканал 360°вчера в 11:56

Песни Nirvana, Queen и The Beatles вошли в культурный норматив школьника

Дождьвчера в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

MOS.news вчера в 08:22
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия

МАК назвал причину аварийной посадки А321 в Жуковском

REGNUM 00:44
Политика

Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем

Известия вчера в 22:28
Политика

Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре

Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram проверят на тюменцах

Крупные операторы связи готовятся проверить на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:08
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

RT на русском вчера в 18:00
Армия и оружие

Лавров назвал войну в Сирии завершенной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.
Накануне.Ru вчера в 01:18
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 11 сентября в 10:19
Транспорт

Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе

Мойка78 вчера в 21:54
Здоровье

Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление

Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12 сентября в 12:19
Авто

В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000

Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru вчера в 10:15
Политика

Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:26
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru вчера в 03:19
Наука

Обнаружен новый «гормон стресса»

Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Политика

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Аргументы недели вчера в 14:46
Кино

Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Политика

Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Врач оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика

Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Футбол

Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное