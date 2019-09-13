Культура

РИА НовостиРИА НовостиПесни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Песня Queen вошла в программу «Культурный норматив школьника»

ТАСС10:49

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

РИА Новости11:33

Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника

Интерфакс13:36

Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника»

РБК14:10

Песни The Beatles, Queen и Nirvana внесли в список для школьников

Телеканал 360°11:56

Песни Nirvana, Queen и The Beatles вошли в культурный норматив школьника

Дождь13:29

Песни групп Beatles, Queen и Nirvana включены в культурный норматив школьника

Эхо Москвы13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

OAnews 06:20
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье

Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет

Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет и курительных смесей с ароматическими добавками.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Культура

Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье»

Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».
Россия – Культура 08:28
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за пьяный концерт в Самаре

В воскресенье, 8 сентября в Самаре праздновали День города. Праздник завершился концертом Димы Билана, который длился около 40 минут.
НСК 63 10 сентября в 01:32
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Кино

Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 10:14
Футбол

Друга Кокорина и Мамаева оставили в колонии

В мае 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима.
ТВ Центр 15:39
Транспорт

Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

РИА Новости 12:17
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском вчера в 11:53
Футбол

Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Наука

Обнаружен новый «гормон стресса»

Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Хоккей

«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» благодаря шайбе Зарипова

Красная весна 14:34
Космос

МКС увеличит высоту своей орбиты на километр

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется провести в субботу, высота ее полета будет увеличена на километр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 17:11
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Политика

Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года

Украина стремится провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
ТАСС 14:50
Единоборства

Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес

Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт

Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.
Paparazzi.ru 08:30
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Чемпионат 14:52
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес

Собчак на свадьбе спела песню «Войди в меня»

Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». Один из гостей торжества снял её фрагмент, который опубликовал Пятый канал.
News.ru 18:12
Космос

Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

Газета.Ru вчера в 11:52
Экономика

Россияне смогут сами управлять добровольными пенсионными взносами

В Министерстве финансов РФ рассказали о том, что россияне смогут самостоятельно управлять добровольными пенсионными взносами.
ФедералПресс 11 сентября в 07:31
Происшествия

В столовой ГПЗ в Свободном рабочие устроили драку

АСН24 вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное