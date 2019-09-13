Культура
РИА НовостиПесни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
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В мае 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима.
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Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
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Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Красная весна 14:34
Космос
МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется провести в субботу, высота ее полета будет увеличена на километр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 17:11
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Telesputnik.ru 07:05
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Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года
Украина стремится провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
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Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
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Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
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Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт
Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.
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Экономика
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В столовой ГПЗ в Свободном рабочие устроили драку
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