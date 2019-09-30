Футбол

News.ruNews.ruПесня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби

Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились использованием песни Валерия Меладзе во время матча национального коллектива против Уругвая на чемпионате мира в Японии.
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Песня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби

News.ru02:56

Сборная Грузии по регби пожаловалась на провокацию на Кубке мира

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Джаба Брегвадзе
Грузинский регбист
Georgian rugby union player. His position is hooker. Bregvadze played for Stade Toulousain in the Top 14 and Worcester Warriors. Currently he plays for Sunwolves in Super Rugby.
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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Младший брат композитора, певца, продюсера, Заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.
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