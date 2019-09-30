Футбол
News.ruПесня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби
Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились использованием песни Валерия Меладзе во время матча национального коллектива против Уругвая на чемпионате мира в Японии.
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
РИА Новости вчера в 03:26
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Энергетика
Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.
РИА Новости 01:20
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Общество
Температура во Владивостоке побила рекорд 1938 года
Температура воздуха во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, поднялась до плюс 23–26 градусов, что на 0,9 градуса выше рекорда, установленного в 1938 году.
РБК 01:56
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Общество
Россияне назвали субъективный порог бедности
Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Новгородцам разъясняют порядок налогообложения доходов от продажи недвижимости
Поправки снижают минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей освобождения от налога при его продаже, - уточняют фискалы.
Великий Новгород.ру 02:08
Армия и оружие
Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М
Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник 28 сентября в 12:51
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Технологии
Российские банки тестируют новый способ платежей
Российские банки начинают внедрять технологию, позволяющую проводить бесконтактные транзакции с помощью смартфонов или планшетов.
iReactor 00:34
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 28 сентября в 02:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего
Пользуясь случаем, Бузова поинтересовалась, купит ли ей малыш бриллианты. Семен снова дал положительный ответ.
Дни.ру 27 сентября в 05:27
Политика
Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Происшествия
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
РИА Новости вчера в 20:16
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Друзья и коллеги Бочкаревой прокомментировали скандал с наркотиками
Друзья и коллеги исполнительницы роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой прокомментировали ее задержание с пакетиком кокаина в нижнем белье.
Газета.Ru 03:15
Гаджеты
Логотип Apple на iPhone сможет светиться и менять цвет
Мойка78 вчера в 11:00
Кино
Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
Газета.Ru вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38