Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились использованием песни Валерия Меладзе во время матча национального коллектива против Уругвая на чемпионате мира в Японии.

Песня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби

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