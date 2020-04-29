Экономика

РБКРБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора. Подробнее о ситуации в разных отраслях и мнении финансовых директоров ведущих компаний и экспертов Deloitte читайте в материале «РБК Pro».
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

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Пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет

Lenta.ru04:07

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

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Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

66.ru00:07

Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ruвчера в 18:37

Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

Коммерсантъ02:59
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Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
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У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус

Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
РИА Новости 08:12
Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Национальное Аграрное Агентство вчера в 04:33
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Происшествия

Суд приговорил к 10 годам блогера Мирзеханова по делу о терроризме

РЕН ТВ 07:56
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Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19

Исследователи из Бразилии проанализировали рост подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 на четырех континентах, чтобы лучше охарактеризовать распространение патогена и выяснить, какие стратегии наиболее эффективны в предотвращении его распространения.
Индикатор 06:23
Общество

К Смольному подали еще один иск по ограничениям из-за коронавируса

Горожане требуют признать недействительным постановление Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19», которое в частности запрещает посещение парков, детских площадок и других общественных мест.
Мойка78 вчера в 12:03
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Политика

СК проверит, есть ли двойное гражданство у сенатора Мизулиной

Следственный комитет РФ проверит, есть ли двойное гражданство у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Вести.Ru 07:58
Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 13:19
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Общество

У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди

У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
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Общество

Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России

Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
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Футбол

Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Общество

Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от коронавируса

Амур.инфо вчера в 21:39
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Игры

Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

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Наука

В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет

Группа учёных Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты считают, что это самый древний в мире представитель своего подкласса, — сообщается на сайте института со ссылкой на статью в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости вчера в 04:22
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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Армия и оружие

На Украине испытали «грозу беспилотников»

ФАН вчера в 18:32
Происшествия

В Омске на карантин посадили целый подъезд

Власти Омской области из-за опасности распространения коронавируса с середины апреля изолировали целый подъезд девятиэтажного дома.
RT на русском вчера в 07:38
Футбол

Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Политика

Постпред РФ дал характеристику претензиям США по соглашению СВПД

Претензии США к соглашению по иранской ядерной программе являются нелепыми, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Политика Сегодня 02:50
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Политика

Путин продлил нерабочие дни на майские праздники

В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

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