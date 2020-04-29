Экономика
РБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора. Подробнее о ситуации в разных отраслях и мнении финансовых директоров ведущих компаний и экспертов Deloitte читайте в материале «РБК Pro».
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с чего всё началось
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.РБКвчера в 17:00
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Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Группа учёных Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты считают, что это самый древний в мире представитель своего подкласса, — сообщается на сайте института со ссылкой на статью в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
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