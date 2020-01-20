Экономика
ForbesПессимизм мирового бизнеса достиг рекордного уровня
Замедление экономики в 2020 году прогнозируют 53% участников 23-го «Опроса руководителей крупнейших компаний мира», проведенного компанией PwC. Авторы исследования, представленного на Всемирном экономическом форуме в Давосе, называют такой уровень пессимизма рекордно низким.
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Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Здоровье
Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Политика
Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции
«Историческим решением» предложения президента РФ Владимира Путина по поправке в конституцию назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Политика
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений
На встрече в Берлине Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась.
Авто
Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Происшествия
В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Общество
В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Политика
Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства
В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Наука
Итальянцы нашли у пожилых людей аномальные структуры в теломерах
С возрастом у людей теломеры не только укорачиваются, но и приобретают разные аномалии, например, расщепляются или сливаются друг с другом, — к такому выводу пришли итальянские ученые, исследовав кровь 35 добровольцев.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Экономика
Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ
Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
Технологии
Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Армия и оружие
У посольства США в Багдаде упали три ракеты
Шоу-бизнес
Питт и Энистон трогательно обнялись на премии Гильдии киноактеров США
В ходе церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США бывшие супруги заметно переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами.