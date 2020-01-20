Экономика

ForbesForbesПессимизм мирового бизнеса достиг рекордного уровня

Замедление экономики в 2020 году прогнозируют 53% участников 23-го «Опроса руководителей крупнейших компаний мира», проведенного компанией PwC. Авторы исследования, представленного на Всемирном экономическом форуме в Давосе, называют такой уровень пессимизма рекордно низким.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Руководители крупных мировых компаний не верят в рост мировой экономики

Красная весна15:23

PwC отметила рост пессимизма среди руководителей компаний

News.ru14:18

Пессимизм мирового бизнеса достиг рекордного уровня

Forbes13:34

PwC: Бизнес в преддверии форума в Давосе усомнился в будущем мировой экономики

ПРАЙМ12:35

Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

РБК12:30

Мечтать не бедно: в рост выручки компаний верит только треть бизнесменов

Известия12:30

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

Коммерсантъ12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Интерфакс 16:30
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Здоровье

Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

АМИТЕЛ вчера в 21:45
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе

По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Ридус 13:38
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:25
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Политика

Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции

«Историческим решением» предложения президента РФ Владимира Путина по поправке в конституцию назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 12:00
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Политика

Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений

На встрече в Берлине Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась.
НТВ вчера в 14:31
Авто

Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Автоновости дня 06:38
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Футбол

«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Спорт-Экспресс 14:40
Общество

Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Газета.Ru 00:55
Экономика

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 18 января в 09:03
Общество

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
REGNUM 04:53
Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
Аргументы недели 06:59
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести 03:19
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия 17:28
Наука

Итальянцы нашли у пожилых людей аномальные структуры в теломерах

С возрастом у людей теломеры не только укорачиваются, но и приобретают разные аномалии, например, расщепляются или сливаются друг с другом, — к такому выводу пришли итальянские ученые, исследовав кровь 35 добровольцев.
N+1 10:26
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России

Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
RuNews24.ru 00:56
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Экономика

Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ

Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
REGNUM 16:09
Технологии

Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта

Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Forbes 06:32
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru 16:44
Шоу-бизнес

Питт и Энистон трогательно обнялись на премии Гильдии киноактеров США

В ходе церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США бывшие супруги заметно переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами.
Газета.Ru 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное