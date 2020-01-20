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Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Происшествия В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ По данным следствия, задержанный поддерживал деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и до 2015 года завербовал двух граждан Таджикистана 1990 года рождения для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки.

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Общество Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.

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Политика Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).

Политика Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

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Общество Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке Отмечается, что, в частности, речь идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке – ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.