Экономика
РБКПессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда
Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста.
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Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Политика
Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики.
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении в «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поведал про обстоятельства, благодаря которым получил назначение в казанский клуб.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ
По данным следствия, задержанный поддерживал деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и до 2015 года завербовал двух граждан Таджикистана 1990 года рождения для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Общество
Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату
Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Гаджеты
Pocophone F2 Lite впервые появился на живых фото
Новый флагман от Xiaomi впервые появился на живых фотографиях.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
Энергетика
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике
Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке
Отмечается, что, в частности, речь идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке – ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.
Происшествия
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.
Музыка
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.