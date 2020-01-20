Экономика

РБКРБКПессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста.
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Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики резко вырос до рекорда

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