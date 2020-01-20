Экономика
КоммерсантъPwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
Если в прошлом году замедление темпов экономического роста прогнозировали 29% опрошенных топ-менеджеров, то в этом году — 53%, что стало рекордным показателем. Опрос, проведенный PwC среди 1581 человека из 83 стран, представлен на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
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Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
В здании ЦИК в Киеве обнаружен труп
В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Культура
Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога
Ведущие специалисты по творчеству знаменитого нидерландца пришли к выводу, что "странный портрет" 1889 года, принадлежащий норвежскому музею, действительно был написан Ван Гогом, сообщает Artnet.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Экономика
В Ростовской области построят новую свиноферму за 1,2 млрд рублей
Футбол
Экс-форвард «Краснодара» стал игроком турецкого клуба
Турецкий клуб «Касымпаша» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с ивуарийским нападающим Жераром Гоу.
Происшествия
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе
Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не отправлял войска в Ливию.