Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.

с чего всё началось

В связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса и падения рубля доля российского бизнеса, ожидающего снижение доходов и прибыли, рекордно увеличилась за последние пять лет, со второй половины 2015 года.

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 44

Политика США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России» Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. 15

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 554

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 372

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 24

Общество Турецкие отели обещали оставить all inclusive и шведский стол Отмена all inclusive и шведского стола после окончания пандемии коронавируса не планируется, сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. 15

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 745

Футбол «Олимп» подал документы на вступление в ФНЛ Что бы не случилось, мы полностью примем решение РФС. Отмечу, что мы подали необходимые документы для лицензирования клуба в ФНЛ и в ПФЛ.

Наука Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19 Бразильские ученые обнаружили наиболее эффективные стратегии выживания COVID-19.

Экономика МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19 18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 309

Общество В зоопарке Ижевска погибла медведица Аврора Медведица Аврора, прибывшая в Удмуртию из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», погибла в зоопарке Ижевска. 9

Наука Проблемы социализации людей с аутизмом объяснили различием в мимике Исторически сложилось так, что эти трудности считаются характерной чертой аутизма, приводящей к социальным проблемам.

Политика Путин призвал не допустить дефицит топлива в России "Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики. 4

Общество Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,6K