Экономика
ForbesПессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года
На фоне пандемии коронавируса доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года.
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Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.РБКвчера в 17:00
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Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Здоровье
Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса
Назван неожиданный положительный эффект пандемии китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:11
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня 00:30
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Политика
Путин продлил нерабочие дни на майские праздники
В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Для Саратовской области покупают одноразовые маски по 425 рублей за штуку
Сумма контракта составляет 43,4 млн руб. В качестве подрядчика выступает одинцовская фирма "Сигмафарм".
СаратовБизнесКонсалтинг 06:44
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
Известия 05:38
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Вести.Ru 06:21
Общество
Предсказан пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
Вести Подмосковья 02:25
Политика
Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии
Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии.
РБК 06:10
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
В Саратовской области предлагают ввести повсеместный масочный режим
Падающий индекс самоизоляции жителей Саратовской области может привести к неблагоприятным последствиям по заболеваемости коронавирусом.
Регион 64 06:12
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Экономика
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Экономика
«Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета
Корпорация «Алроса» приостановила работу предприятий по огранке алмазов до конца лета из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:53
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39