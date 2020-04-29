Экономика

ForbesForbesПессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

На фоне пандемии коронавируса доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года.
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

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Пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет

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Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

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Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00
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Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса

Назван неожиданный положительный эффект пандемии китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:11
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Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
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Здоровье

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В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
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Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
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Общество

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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
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Общество

Предсказан пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
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Политика

Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии

Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии.
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Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
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Общество

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество

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Общество

В Саратовской области предлагают ввести повсеместный масочный режим

Падающий индекс самоизоляции жителей Саратовской области может привести к неблагоприятным последствиям по заболеваемости коронавирусом.
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Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
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«Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета

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Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
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