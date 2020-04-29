Экономика

РБКРБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора. Подробнее о ситуации в разных отраслях и мнении финансовых директоров ведущих компаний и экспертов Deloitte читайте в материале «РБК Pro».
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

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Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

66.ru00:07

Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

Коммерсантъ02:59

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

Forbes01:44

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Говорит Москва00:54

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет

Lenta.ru04:07

Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ruвчера в 18:37

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

РИА Новости 27 апреля в 23:59
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Общество

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
НГС.Кемерово 05:02
Авто

Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser

Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь

Evo-rus.com 00:13
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Футбол

«Монако» вернет Бакайоко «Челси»

Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 13:32
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Шоу-бизнес

Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста

Neva.Today вчера в 13:40
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
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Здоровье

В Тверской области выздоровели еще 15 больных коронавирусом

За сутки из больниц выписаны 15 человек. К утру 27 апреля получены 34 новых положительных теста на коронавирус.
Афанасий-бизнес 27 апреля в 04:37
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Общество

Экзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Государственная итоговая аттестация в колледжах и техникумах может пройти в дистанционном режиме.
Российская газета 04:24
Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Политика

Путин рассказал о праздновании 9 мая

Газета.Ru вчера в 12:35
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Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

REGNUM 03:32
Здоровье

В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса

По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
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Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
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Политика

В Таджикистане хотят запретить русифицировать фамилии и имена

РИА Новости 04:57
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Общество

Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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