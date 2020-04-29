Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Говорит Москва00:54

Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

Коммерсантъ02:59

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

Forbes01:44

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет

Lenta.ru04:07

Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

66.ru00:07

Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ruвчера в 18:37

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Политика

В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан

Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
RT на русском 04:11
4
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Политика

Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков

В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Футбол

«Локомотив» мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался

В составе "Сантоса" на поле вышел Неймар, которого скауты пытались предложить тогдашнему президенту "Локо" Юрию Сёмину.
Pravda.Ru 05:37
Политика

Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19

О намерении поставить прививку от коронавируса заявили 63% россиян. Еще 13% респондентов пока не определились.
РБК 06:00
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
5
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
1
Общество

В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки

За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусом, это самый высокий показатель за все время.
Коммерсантъ 03:49
3
Общество

Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»

Известия 03:05
11
Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Наука

Психологи выяснили, какими качествами, по мнению пациентов, должен обладать идеальный врач

Свое исследование психологи проводили с помощью специально разработанной анкеты «Идеальный доктор» и методики «Определения жизненных ценностей личности» (must–тест П. Иванова и Е. Колобовой).
Naked Science 05:48
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
821
Общество

В Москве скончался личный пилот Путина

В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
Политика

Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам

СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 10:04
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Футбол

Возобновление чемпионата Германии 9 мая может быть отложено

Как сообщает источник, возобновление сезона может сорваться из-за всплеска новых случаев инфицирования коронавирусом после того, как в стране ослабили ограничения.
Vprognoze.ru 03:49
2
Гаджеты

Sony выпустила смартфон Xperia L4 за $200 для рынка Европы

Компания Sony сообщила о создании смартфона Xperia L4 стоимостью $200 и готовности к поставкам на рынок Европы.
Актуальные Новости 04:32
2
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
98
Политика

Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ

Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.
Национальная служба новостей 05:53
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Культура

Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

Ревизор.ру вчера в 09:17
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Политика

Песков: назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:06
30
Общество

В Крыму 1 мая откроется ряд предприятий

1 мая в Республике Крым откроется целый ряд предприятий, ранее закрытых в связи с режимом повышенной готовности.
Парламентская газета 04:56
Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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