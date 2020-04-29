Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

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Пессимизм российского бизнеса достиг максимума за пять лет

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Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

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Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

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Пессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

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Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ruвчера в 18:37

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

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Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
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Lenta.ru 04:16
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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Здоровье

В Севастополе зафиксированы четыре новых случая коронавируса

Всего в Севастополе зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.
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Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
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Происшествия

В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей

Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
REGNUM 01:57
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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
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Общество

Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»

Известия 03:05
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США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период Холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Экономика

Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода.
Газета.Ru 05:05
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Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
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Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
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У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди

У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
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Происшествия

27 белгородцев заболели коронавирусом за последние сутки

Число заболевших достигло 269 человек. 27 белгородцев заболели коронавирусом за последние сутки, всего в регионе заразились 269 человек.
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Шойгу заявил, что РФ проведет масштабные учения двух армий в 2020 году

Российская Федерация проведет масштабные учения двух армий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении в текущем году.
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Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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