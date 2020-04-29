Экономика
Говорит МоскваПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.
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с чего всё началось
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.РБКвчера в 17:00
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Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Шоу-бизнес
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Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
Общество
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.
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Российская газета 05:32
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Здоровье
В Севастополе зафиксированы четыре новых случая коронавируса
Всего в Севастополе зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.
Вести.Севастополь 05:23
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей
Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
REGNUM 01:57
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
Общество
США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии
В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период Холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Экономика
Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода.
Газета.Ru 05:05
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Общество
У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди
У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
Происшествия
27 белгородцев заболели коронавирусом за последние сутки
Число заболевших достигло 269 человек. 27 белгородцев заболели коронавирусом за последние сутки, всего в регионе заразились 269 человек.
Знамя 31 27 апреля в 08:09
Армия и оружие
Шойгу заявил, что РФ проведет масштабные учения двух армий в 2020 году
Российская Федерация проведет масштабные учения двух армий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении в текущем году.
Экономика сегодня 05:50
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30