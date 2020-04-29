Экономика
РБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Происшествия
По факту гибели шестерых детей при пожаре в Выборге возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по факту гибели шестерых детей при пожаре в одноэтажном деревянном частном доме в Выборге Ленинградской области.
Известия 02:34
Политика
Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая
В России удалось затормозить распространение коронавируса.
Радио Культура вчера в 11:34
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
Футбол
У нападающего «Ювентуса» в четвертый раз выявлен коронавирус
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение.
Вести.Ru 01:11
Общество
Трамп объяснил высокое количество зараженных коронавирусом в США
По словам политика, все дело в высокоточных тестах Президент США Дональд Трамп объяснил, почему США занимает пер вое место в мире по кол ичеству зараженных коронавирусом.
SM News 02:14
Происшествия
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник.
РБК 02:46
Здоровье
Еще два человека с диагнозом «коронавирус» умерли в Псковской области
Еще два человека с диагнозом коронавирус умерли в Псковской области, общее число жертв возросло до 11.
Псковская Лента Новостей вчера в 17:30
Общество
Костромские семьи получают дополнительные выплаты на детей до трех лет
Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ №249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский (семейный) капитал, с апреля по июнь 2020 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Колос (Костромская область) вчера в 08:57
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Общество
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выпишут из больницы через 10 дней
Через 7-10 дней врачи планируют выписать народную артистку РСФСР Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией в одну из частных московских клиник.
Полит.ру вчера в 23:58
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая
REGNUM вчера в 12:42
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
В Калужской области введен обязательный масочный режим
В Калужской области введен обязательный масочный режим, сообщил и.о. губернатора региона Владислав Шапша.
Известия 02:32