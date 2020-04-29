Экономика
РБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
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Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета вчера в 12:31
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета вчера в 14:17
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК вчера в 11:47
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Здоровье
В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен в третий раз с начала пандемии коронавируса, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 01:05
Политика
Президент продлил режим самоизоляции до 11 мая
Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая. 6,7,8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Городской репортер вчера в 11:05
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Гаджеты
Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире
Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11.
OAnews 01:07
Политика
Назначение Саакашвили вице-премьером заблокировал кабмин Украины
Globallookpress / Serg Glovny Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление на назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Экономика
Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever.
РБК 01:00
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV вчера в 04:13
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»
Система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 00:22
Космос
Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе
В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Экономика
Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости вчера в 11:06
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22