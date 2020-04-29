Экономика

РБКРБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

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Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

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