Экономика

РБКРБКПессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора. Подробнее о ситуации в разных отраслях и мнении финансовых директоров ведущих компаний и экспертов Deloitte читайте в материале «РБК Pro».
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с чего всё началось

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Пессимизм компаний на фоне коронавируса достиг уровня 2015 года

Коммерсантъ02:59

В России зафиксировали резкое усиление пессимизма у бизнеса

Росбалт02:35

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБКвчера в 17:00

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Говорит Москва00:54

Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

66.ru00:07

Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ruвчера в 18:37

Пессимизм российского бизнеса достиг максимума с 2015 года

Forbes01:44
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Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
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Общество

«Общую самоизоляцию» продлят в Новосибирской области до 12 мая

Режим общей самоизоляции продлен в Новосибирской области до 11 марта включительно, заявил Травников журналистам 29 апреля.
Тайга.инфо 03:11
2
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая

Обязательный домашний режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 28 апреля.
Известия вчера в 13:03
3
Происшествия

В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
РИА Новости 03:19
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Общество

В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Политика

Путин рассказал о праздновании 9 мая

Президент России Владимир Путин рассказал, что 9 мая состоится воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:35
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
1,6K
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
5
Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
7
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
188
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
92
Общество

В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек

Вести Подмосковья 03:37
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Здоровье

В Тверской области врачи рассказали, как коронавирус изменил их работу

Сотрудники Областной клинической больницы рассказали, как работают в условиях коронавируса.
Toptver.ru 03:24
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Происшествия

В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека

По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек. Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.
РБК 02:46
Транспорт

В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска

В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Общество

Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Политика

В Забайкалье появятся замы губернатора

Депутаты краевого Заксобрания рассмотрели в первом чтении проект закона о введении в регионе должностей заместителей губернатора Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 03:07
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Политика

Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
500
Общество

В Кузбассе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:40
2
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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