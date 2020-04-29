Экономика

News.ruNews.ruПессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

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Доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, достигла 37%, это рекордный с кризисного 2015 года показатель. Предприниматели опасаются ослабления рубля и снижения спроса.
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Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

News.ru18:37

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

РБК17:00
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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Еще одна страна начала раздавать деньги населению.
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В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

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