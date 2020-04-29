Экономика
News.ruПессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года
Доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, достигла 37%, это рекордный с кризисного 2015 года показатель. Предприниматели опасаются ослабления рубля и снижения спроса.
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Экономика
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Происшествия
Военная техника случайно перегородила дорогу в Хакасии
На границе Хакасии и Красноярского края не смог развернуться транспорт с универсальной передвижной вышкой.
Хакасия 10:06
Космос
«Что может быть хорошего в самой возможности дышать?»
Самое сложное в ситуации развертывания катастрофы для философского высказывания оказывается выбрать подходящий модус, этот вопрос уместности, соответствия, попадания суждения, оказывается, может быть более важным, чем достоверность, изобретательность или эвристические и объяснительные возможности.
Индикатор 03:40
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявили на Алтае
На Алтае выявили три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них два - в Усть-Коксинском районе, один - в Турочакском.
РЕН ТВ 00:43
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы
Владимир Путин пообещал авиационный парад и салют на 9 мая. В День Победы в воздух поднимутся современные боевые самолеты и вертолеты.
Деловое.ТВ 12:58
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX
Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна 16:56
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru 14:34
Общество
Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 500
Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, умерших в Москве, превысило 500, за сутки умерли 67 человек.
ТАСС 16:29
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия 19:28
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Экономика
Еще одна страна начала раздавать деньги населению
Еще одна страна начала раздавать деньги населению.
Lenta.ru 22:19
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03
Происшествия
В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра
По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо 22:28
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла любовь после развода с Константином Богомоловым
Развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова стал одним из самых обсуждаемых событий года из-за романа режиссера с Ксенией Собчак.
Grazia 22:31
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие
Российский «летающий танк» покорил американцев
Особое внимание уделено тому, как российские «летающие танки» проявили себя в ходе учений «Запад-2017».
Rusvesna.su 23:00
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32