Экономика

66.ru66.ruПессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

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Опрос финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей проводили аналитики Deloitte. Как показало исследование, 37% опрошенных прогнозируют снижение доходов своего предприятия, а 40% — ожидают падения операционной прибыли.
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Пессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года

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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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