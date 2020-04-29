Экономика
66.ruПессимизм в бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года
Опрос финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей проводили аналитики Deloitte. Как показало исследование, 37% опрошенных прогнозируют снижение доходов своего предприятия, а 40% — ожидают падения операционной прибыли.
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Здоровье
В России разрешены испытания антигриппозного препарата против COVID-19
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания препарата производства Японии против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с COVID-19.
Национальная служба новостей вчера в 06:12
Спорт
У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель
Варшава, 28 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Издателем тактического шутера World War 3 станет российская компания MY.GAMES.
REGNUM вчера в 11:23
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Армия и оружие
Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км
Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с самолетов Ил-76, когда те достигли высоты десять тысяч метров, в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 26 апреля в 05:31
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 27 апреля в 05:52
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Происшествия
В Прикамье выздоровели 74 пациента с коронавирусом
Пермь, 29 апреля 2020, 07:22 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число выздоровевших пациентов, которые получали лечение от COVID-19.
REGNUM 00:22
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Происшествия
В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом
Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
Футбол
Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти
Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.
РБК вчера в 13:12
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Приморье ввели обязательный масочный режим
С завтрашнего дня в Приморье начнет действовать всеобщий масочный режим.
Российская газета вчера в 22:58
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Здоровье
Коронавирус в Самарской области: обо всём, что произошло к 28 апреля
Традиционно рассказываем самые последние новости о ситуации с распространением коронавируса в Самаре и Самарской области на 28 апреля.
Pro Город Самара вчера в 00:27
Транспорт
Forbes включил Кольцово в список самых удобных аэропортов России
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:24
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
Общество
Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС вчера в 12:25
Хоккей
Крылов поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ
Глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов выступил за введение жесткого потолка зарплат в КХЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».
ProstoProSport 27 апреля в 05:48
Общество
В Приморье разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил краевому правительству и главам муниципалитетов разработать план поэтапного снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщает администрация региона.
РИА Новости 00:14
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета вчера в 03:25
Происшествия
В Красноярском крае произошло землетрясение
НГС24 вчера в 23:10