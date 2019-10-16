Футбол
Советский спортПетар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов
Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер Не уважай в противовес лозунгу Уважай, которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована Может, и так.
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Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии
RT на русскомвчера в 12:48
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ru16 октября в 10:44
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионат16 октября в 03:56
Важная речь капитана «Ростова» по поводу расистского скандала в Болгарии
Спорт день за днем15 октября в 09:36
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Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
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RT на русском вчера в 10:14
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Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
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Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
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Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
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В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
RT на русском 07:10
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку в газете, где он был изображён в виде Джокера, назвав это комплиментом.
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Гаджеты
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Компания Apple уже в октябре выпустит новые наушники AirPods Pro.
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Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
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В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
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По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
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Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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