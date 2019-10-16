Футбол

Советский спортСоветский спортПетар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер Не уважай в противовес лозунгу Уважай, которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована Может, и так.
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Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии

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Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии

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Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

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Важная речь капитана «Ростова» по поводу расистского скандала в Болгарии

Спорт день за днем15 октября в 09:36
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Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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