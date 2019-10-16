Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер Не уважай в противовес лозунгу Уважай, которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована Может, и так.

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Шоу-бизнес Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Спорт Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Хоккей «Спартак» потерпел третье подряд поражение в КХЛ Встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 1:2. Примечательно, что "Спартак" в этой игре открыл счет, отличился Артем Федоров.

Экономика Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки» Генеральный директор «Холдинг Аква» Сергей Лобанов заявил РБК, что после завершения процесса консолидации компания станет единственным легальным производителем «Ессентуков» в мире.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Армия и оружие В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.

Здоровье О чем предупреждает «ком в горле» "Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Политика Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Культура В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.