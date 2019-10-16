Футбол

Советский спортСоветский спортПетар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер Не уважай в противовес лозунгу Уважай, которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована Может, и так.
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Sportbox.RU08:31

Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии

Матч ТВвчера в 04:35

Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы

Sport24.ruвчера в 10:44

Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

Советский спортвчера в 15:00

В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией

Чемпионатвчера в 03:56

Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов

Газета.Ruвчера в 04:16

Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии

Спорт-Экспрессвчера в 03:19
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Космос

Космические корабли ставят паруса

Вечёрка вчера в 10:08
Космос

Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос

Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Футбол

В сеть попало фото официального мяча Евро-2020

В сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от Adidas. Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.
Чемпионат 19:10
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Финансы

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября

Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

По слухам, церемония состоялась во Франции. 38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долго скрывали свои отношения от публики.
StarHit.ru 12:00
Происшествия

Изнасилование журналистки в Новгороде: возбуждено уголовное дело

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Новгороде заявила об изнасиловании журналистка портала «Новгород.ру».
Aobe.ru 12:37
Технологии

В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100

На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service вчера в 12:00
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Авто

Седан BMW Gran Coupe второй серии поступит в продажу весной

Разгон с места до ста у дизельной версии седана занимает 7,5 с, ну а 218i справляется за 8,7 с. Так как компания называет «двойку» GC четырёхдверным купе, то по простору не вполне корректно сопоставляет с настоящим купе второй серии: мол, в четырёхдверке на 33 мм больше запас для коленей на втором ряду, а над головой на 14 мм с опциональной панорамной крышей.
Драйв вчера в 03:19
Киберспорт

Компания Riot Games намекает на MMO по вселенной League of Legends

Srnsk 18:10
Финансы

Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд

Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.
ПРАЙМ 08:03
Происшествия

Семья отшельников из Нидерландов 9 лет пряталась в подвале дома

Aobe.ru 15 октября в 15:31
Политика

Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Экономика

В Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
Капитал страны 10:16
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Армия и оружие

Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3

Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру 12:58
Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Газета.Ru 09:56
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика

Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Коммерсантъ 14:19
Армия и оружие

Минобороны: в сирийской провинции Латакия активизировались боевики

REGNUM вчера в 15:57
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