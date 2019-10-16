Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер Не уважай в противовес лозунгу Уважай, которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована Может, и так.

Космос Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.

Технологии В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100 На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Авто Седан BMW Gran Coupe второй серии поступит в продажу весной Разгон с места до ста у дизельной версии седана занимает 7,5 с, ну а 218i справляется за 8,7 с. Так как компания называет «двойку» GC четырёхдверным купе, то по простору не вполне корректно сопоставляет с настоящим купе второй серии: мол, в четырёхдверке на 33 мм больше запас для коленей на втором ряду, а над головой на 14 мм с опциональной панорамной крышей.

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Политика Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

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Экономика Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.