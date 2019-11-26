Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUПетер Бош: «Оба Миранчука могли бы усилить „Байер“»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал итоги победного матча с московским «Локомотивом» (2:0), по итогам которого его команда гарантировала себе как минимум третье место в группе D Лиги чемпионов.
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