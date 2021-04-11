Петербург и Новосибирск стали лидерами по вовлеченности граждан в малый бизнес
Доля сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса в РФ составляет 15,1% от общей численности рабочей силы в стране. За 2020 год этот показатель сократился на четыре процента.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес
Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва - в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:12
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Составлен список регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес
Национальная служба новостей18:53