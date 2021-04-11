Доля сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса в РФ составляет 15,1% от общей численности рабочей силы в стране. За 2020 год этот показатель сократился на четыре процента.

С чего всё началось Названы регионы с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва - в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 17:12