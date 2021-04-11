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Экономика сегодня

Петербург и Новосибирск стали лидерами по вовлеченности граждан в малый бизнес

Доля сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса в РФ составляет 15,1% от общей численности рабочей силы в стране. За 2020 год этот показатель сократился на четыре процента.В источнике
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Названы регионы с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес

Лидерами рейтинга вовлеченности населения России в малый бизнес являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва - в каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:12

Подробнее о событии

Составлен список регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес

Национальная служба новостей18:53

Названы регионы с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес

РИА Новости17:12

Петербург попал в число лидеров по вовлеченности граждан в малый бизнес

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Названы регионы с наибольшей вовлеченностью россиян в малый бизнес

Московский Комсомолец18:11

Названы субъекты РФ с наибольшей вовлечённостью населения в малый бизнес

News.ru18:05

Составлен рейтинг регионов РФ с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес

Online47.ru17:37

Лидером вовлечения населения в малый бизнес назван Петербург

Телеканал 360°18:24
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Риск развития аутизма у ребенка напрямую связан с возрастом его отца

Возраст родителей ребенка напрямую влияет на риск того, что у малыша при рождении могут появиться отклонения, рассказала научный сотрудник Гетеборгского университета Елена Орехова.
Политическая Экспертиза10 апреля в 07:51