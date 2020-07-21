Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАСС05:12

Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

Московский Комсомолец09:02

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

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Российские регионы сравнили по качеству жизни

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Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русском04:20

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°03:22

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новости04:30
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Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

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Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

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В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

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Ученые сообщили об обнаружении в восточной части Тихого океана колонии странных созданий, внешне напоминающих «инопланетян».
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