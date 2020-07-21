Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Политика Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора. 150

Путешествия Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.

Политика Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.

Здоровье Названы регионы России, которые успешнее всего борются с алкоголизмом Успехи регионов России в борьбе с алкоголизмом зависят от общей социально-медицинской ситуации.

Энергетика В России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости». 1

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 590

Футбол Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

Происшествия Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»* Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны.

Происшествия Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. 214