Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАСС05:12

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°03:22

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новости04:30

Российские регионы сравнили по качеству жизни

Известия04:26

Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русском04:20

Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

Московский Комсомолец09:02

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК03:30
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

МВД Украины объяснило взрывы у захваченного автобуса в Луцке

Взрывы, раздающиеся в районе, где находится захваченный террористом автобус в Луцке, вызваны взрывпакетами, которые преступник время от времени выбрасывает из окна.
РБК 11:09
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Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
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Футбол

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Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
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Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis

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Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
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Общество

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По мнению ведомства, ограничения связанные с тайнами врачебной или личной переписки препятствуют полноценному развитию инноваций в сфере технологий.
Муксун.fm 06:47
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Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Политика

Учителей в Чечне заставляют примкнуть к флешмобу в поддержку Кадырова

Школьных учителей в Чечне принуждают публиковать в соцсетях слова поддержки в адрес главы региона Рамзана Кадырова, имя которого Госдеп США внёс в «чёрный список».
News.ru 11:29
Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Политика

В США назвали гиперзвуковое оружие «важным уравнителем» в АТР

Создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США «уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
RT на русском 11:59
Игры

Западный релиз 13 Sentinels: Aegis Rim отложили до конца сентября

Atlus собиралась выпустить научно-фантастическое приключение 13 Sentinels: Aegis Rim на Западе 8 сентября.
Игромания.ру 10:11
Происшествия

Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ

Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ).
Национальная служба новостей 10:57
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Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
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Культура

Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19

Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
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Шоу-бизнес

Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко

Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
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У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
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США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю

США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю.
ТАСС 10:55
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

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Футбол

Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

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Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
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Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально

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Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

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McDonald’s назвал размер премий за работу сотрудников в пандемию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России выплатит премии 2/3 сотрудникам, работавшим в период пандемии, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
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