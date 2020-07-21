Общество
РИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолец09:02
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Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
МВД Украины объяснило взрывы у захваченного автобуса в Луцке
Взрывы, раздающиеся в районе, где находится захваченный террористом автобус в Луцке, вызваны взрывпакетами, которые преступник время от времени выбрасывает из окна.
РБК 11:09
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Космос
Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis
Piter.tv 04:03
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
Минэкономики предлагает отменить врачебную тайну
По мнению ведомства, ограничения связанные с тайнами врачебной или личной переписки препятствуют полноценному развитию инноваций в сфере технологий.
Муксун.fm 06:47
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
Учителей в Чечне заставляют примкнуть к флешмобу в поддержку Кадырова
Школьных учителей в Чечне принуждают публиковать в соцсетях слова поддержки в адрес главы региона Рамзана Кадырова, имя которого Госдеп США внёс в «чёрный список».
News.ru 11:29
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Политика
В США назвали гиперзвуковое оружие «важным уравнителем» в АТР
Создаваемые американцами гиперзвуковые вооружения станут для США «уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
RT на русском 11:59
Игры
Западный релиз 13 Sentinels: Aegis Rim отложили до конца сентября
Atlus собиралась выпустить научно-фантастическое приключение 13 Sentinels: Aegis Rim на Западе 8 сентября.
Игромания.ру 10:11
Происшествия
Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ
Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ).
Национальная служба новостей 10:57
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
Политика
США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю
США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю.
ТАСС 10:55
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально
Megaobzor.com 11:07
Общество
McDonald’s назвал размер премий за работу сотрудников в пандемию
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России выплатит премии 2/3 сотрудникам, работавшим в период пандемии, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.
Rambler News Service 09:15
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09