Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

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10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

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RT на русском04:20

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Телеканал 360°03:22

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

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