Общество
РИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолец09:02
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Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Футбол
«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента
По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
Metaratings 07:34
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке отсидел 10 лет за тяжкие преступления
Захватчик заложников в украинском Луцке дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".
Интерфакс-Спорт 08:26
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Борис Ельцин-младший рассекретил свой роман с актрисой
Борис Ельцин-младший, внук первого президента России, закрутил роман с актрисой Верой Гоппен.
ТВ Центр 08:58
Экономика
Количество безработных в Свердловской области превысило 100 тыс. человек
Более 100 тысяч человек в Свердловской области считаются безработными, их число выросло из-за последствий пандемии коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания областного Законодательного собрания.
ТАСС 02:40
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Европейское подразделение японского автогиганта Toyota презентовало новый логотип марки.
Новые автомобили 07:30
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
РЕН ТВ 06:21
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Происшествия
На финской границе задержали перебежчика из России
Пограничник задержал нарушителя 17 июля в провинции Париккала.
Фонтанка.Ру 19 июля в 08:51
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Экономика
Россиян охватила золотая лихорадка
Граждан России охватила золотая лихорадка во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:19
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
Армия и оружие
ВВС США начали списание самолётов-заправщиков KC-10 Extender
Военное обозрение 08:42
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова может стать матерью в пятый раз
NewInform вчера в 13:50