Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
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Беглов заявил о не дающих «заснуть и пройти мимо» проблем горожанах

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Составлен рейтинг качества жизни в российских регионах

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Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новости04:30

Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русском04:20

Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАСС05:12
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Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время похорон в Чикаго.
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Общество

СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости 17:47
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Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
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Путешествия

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В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
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Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
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Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
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Экономика

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Политика

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РБК 07:14
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«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

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Коммерсантъ 14:09
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Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

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РИА Новости 20:16
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Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
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В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
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Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР.
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Экономика

Российские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов

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В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета

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Газета.Ru 15:27
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«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
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Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Василий Иванов, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Химки", прокомментировал ситуацию с дальнейшими выступлениями команды в Российской премьер-лиге.
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Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
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Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей

Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
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Как работают Яндекс.Новости?
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