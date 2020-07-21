Общество
Газета.RuПетербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
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Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Энергетика
Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года
В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 04:26
Общество
Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса
Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Политика
Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов
После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030-ого года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты.
РБК 05:46
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета вчера в 00:50
Политика
В Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 05:49
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Общество
Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 05:31
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Общество
Путин собирается приехать в Тобольск в третий раз
Тобольск, Тюменская область, 21 июля 2020, 13:01 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в сентябре 2020 года ждут визита президента России Владимира Путина.
REGNUM 06:01
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Происшествия
На Сахалине пропала мать убитой восьмилетней девочки
Rambler News Service 06:01
Происшествия
В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело
Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области.
ТАСС 02:43
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 05:50
Футбол
Кокорин получил предложения от «Рубина» и «Динамо»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который проводит сезон в «Сочи» на правах аренды, получил предложения от «Рубина» и «Динамо».
Metaratings 06:00
Наука
В США создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы
Ученые из США создали нанопрепарат нового поколения, который воздействует на злокачественные клетки молочной железы, уничтожая их без опасных побочных эффектов.
Planet Today 02:16
Футбол
Всех футболистов РПЛ ожидает налог для богатых
Почти все футболисты клубов, играющих в Российской премьер-лиге, подпадают под "налог для богатых" – повышенный налог на доходы физических лиц.
Ruposters.ru 05:57
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.
РИА Новости 04:20
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок.
SpeedMe вчера в 13:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31