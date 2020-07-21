с чего всё началось

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Энергетика Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Общество Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua. 1

Политика Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030-ого года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты.

Происшествия На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. 180

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла. 27

Общество Путин собирается приехать в Тобольск в третий раз Тобольск, Тюменская область, 21 июля 2020, 13:01 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в сентябре 2020 года ждут визита президента России Владимира Путина.

Происшествия В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области. 1

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 1

Футбол Кокорин получил предложения от «Рубина» и «Динамо» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который проводит сезон в «Сочи» на правах аренды, получил предложения от «Рубина» и «Динамо».

Футбол Всех футболистов РПЛ ожидает налог для богатых Почти все футболисты клубов, играющих в Российской премьер-лиге, подпадают под "налог для богатых" – повышенный налог на доходы физических лиц.

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 89

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 109

Авто Kia представит новый кроссовер Sonet в августе В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок. 8