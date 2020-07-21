Общество
REGNUMПетербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Первое место занял Санкт-Петербург, сообщает 21 июля РБК. Далее идут Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Футбол
ЦСКА заплатит за переход Гайча 6 млн евро
Сообщается, что ЦСКА заплатил за трансфер 21-летнего форварда около 6 млн евро (или 70% от 8,5 млн евро — такова итоговая сумма сделки).
Metaratings 02:50
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Экс-главу района Курской области подозревают в превышении полномочий
Как сообщает областная прокуратура, органы следствия возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы Октябрьского района Курской области.
Kurskcity.ru 04:36
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Reuters Михаил Дегтярев прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Хабаровского края.
РЕН ТВ 04:04
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Здоровье
С. Цивилев пригласит Владимира Путина на 200-летие Кузбасса
Губернатор Кузбасса С. Цивилев дал большое интервью РИА Новости.
КузПресс 04:23
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Сахалин.Инфо 03:12
Общество
В России за сутки выявили 5842 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировали 5842 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев увеличилось до 783 328, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:47
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Гаджеты
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
Evo-rus.com 01:29
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов
Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Здоровье
Оптимальное число яиц в неделю назвала диетолог
Evo-rus.com 04:13