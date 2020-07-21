с чего всё началось

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Первое место занял Санкт-Петербург, сообщает 21 июля РБК. Далее идут Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

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