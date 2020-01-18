Общество
Российская газетаПетербург отметит День прорыва блокады Ленинграда
Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.
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День прорыва блокады Ленинграда. Как в Петербурге отметили памятную для города дату
Телеканал Санкт-Петербург10:30
Беглов поздравил петербуржцев с наступающей годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Невские Новостивчера в 03:19
77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова
Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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Политика
Хафтар написал письмо Путину и пообещал вернуться в Россию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Здоровье
Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Футбол
Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с "Севильей":В первом тайме "Реалу" было непросто.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Кино
Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", передает BFM.
Политика
Путин рассказал ветеранам о планах по реализации нацпроектов
Достигать целей по экономическому росту президент России планирует за счет реализации национальных проектов.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Политика
Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Технологии
Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS
Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
Политика
Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета
Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву.
Наука
Найдены останки древнейших лесов на планете
Ученые обнаружили останки древнейших лесов на планете.