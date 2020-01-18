Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Кино Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Общество Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".