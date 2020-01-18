Общество

Российская газетаРоссийская газетаПетербург отметит День прорыва блокады Ленинграда

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.
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Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с "Севильей":В первом тайме "Реалу" было непросто.
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Достигать целей по экономическому росту президент России планирует за счет реализации национальных проектов.
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Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
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