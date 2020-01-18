Общество
Российская газетаПетербург отметит День прорыва блокады Ленинграда
Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.
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День прорыва блокады Ленинграда. Как в Петербурге отметили памятную для города дату
Телеканал Санкт-Петербург10:30
77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова
Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Общество
Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства.
Космос
ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Технологии
Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт
Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.
Общество
Германия откажется от угольных электростанций
Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.