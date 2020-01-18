Общество

Российская газетаРоссийская газетаПетербург отметит День прорыва блокады Ленинграда

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.
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Матвиенко поздравила петербуржцев с 77-летием прорыва блокады Ленинграда

Невские Новости09:30

День прорыва блокады Ленинграда. Как в Петербурге отметили памятную для города дату

Телеканал Санкт-Петербург10:30

Первое кабаре в Берлине

Парламентская газетавчера в 17:17

Война: ленинградские партизаны захватили город Холм. Радио REGNUM

REGNUMвчера в 19:00

Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Piter.tvвчера в 05:48

Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

78.ruвчера в 04:57

77 лет прорыву блокады Ленинграда. Поздравление депутата Михаила Барышникова

Новости Петродворцового района Санкт-Петербургавчера в 01:46
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Политика

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Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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Ведомости 07:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 08:32
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ 05:50
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Политика

В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию

Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
РИА Новости 12:48
Футбол

Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Спорт день за днем вчера в 11:49
Общество

Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства.
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Кино

Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»

Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Rambler News Service 15 января в 06:59
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Армия и оружие

У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР

Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Avia.pro вчера в 20:12
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Технологии

Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.
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Общество

Германия откажется от угольных электростанций

Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
Терра вчера в 06:26
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Пятый канал 09:33
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Вести.Ru 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
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