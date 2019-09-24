с чего всё началось

Стало известно, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".

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Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

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Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

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Армия и оружие Антитеррористический центр назвал цели боевиков Антитеррористический центр СНГ рассказал, что в последнее время наблюдается повышенный интерес террористов к объектам топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

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