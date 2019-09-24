с чего всё началось

В 2020 году решающая встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, в 2022 году – на «Арене Мюнхен» в Мюнхене и в 2024 году – на стадионе «Уэбмли» в Лондоне. Отметим, Россия уже принимала финал еврокубка и Лиги чемпионов в 1999-м и 2008-м годах.

Политика Зеленский отверг участие США в «нормандском формате» Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».

Происшествия Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Транспорт Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика В Хабаровском крае паводок уничтожил 24 тыс. гектаров посевов На территории Хабаровского края паводком уничтожен урожай на площади 24 тыс. гектаров, сообщает ИА REGNUM.

Гаджеты Apple перенесет производство Mac Pro в США Что касается более доступных продуктов Apple - аналитики считают их производство в США невыгодным.

Политика Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Здоровье В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Кино Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

Транспорт Глава авиакомпании «Ямал» высказался о проблемах с «Суперджетами» 24 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что авиакомпания «Ямал» обнаружила превышение нагрузок на шасси Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадке лайнеров в аэропорту Нового Уренгоя.

Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Политика США отказались выдавать визы еще одной российской делегации Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.

Наука Ученые нашли новый необычный способ борьбы с раком Медицинские специалисты биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика нашли необычный способ борьбы с развитием онкологических заболеваний у людей.

Происшествия Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.

Общество Милонова возмутил новый слоган IKEA Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".