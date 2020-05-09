Коронавирус
Газета.RuПетербург продлил ограничения по коронавирусу до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 31 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. "В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", - сказано в сообщении.
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Хоккей
«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на Оберга
«Трактор» выменял у «Витязя» форварда Алексея Бывальцева и права на нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга.
Sports.ru 06:22
Здоровье
Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ 16:21
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Общество
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости 17:43
Армия и оружие
Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и успешным завершением учебы.
РБК 18:42
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В Москве умерли 58 человек с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.
РБК 17:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Футбол
Полиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича
Газета.Ru 15:33
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия 10:49
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
Общество
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС
Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.
ФАН 18:53